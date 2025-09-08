На окупованій ЗАЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки, - глава МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ заявив, що на Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Під цим маються на увазі сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

До них належать:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

За його словами, станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, близько до критичного порогу в 12 м, нижче за який системи охолодження виходять з ладу.

МАГАТЕ наголошує на необхідності будівництва насосної станції для забезпечення стабільної роботи систем охолодження. Тривалі бойові дії поблизу станції викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.