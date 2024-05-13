На оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам, - ЦНС

Представители российской "Комиссии защиты прав несовершеннолетних" провели лекции в захваченных школах на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Кроме того, детям выдавали канцтовары с символикой СССР и заставляли учить гимн РФ. Таким образом гастролеры занимались изменением самоидентификации украинских детей.

Занятия провели для начальной школы по случаю "9 мая". На них детям промывали мозги касательно текущей войны Кремля против Украины.

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты вербуют несовершеннолетних студентов, для стажировки на заводе в России, где собираются иранские дроны-камикадзе Shahed.

Российские захватчики формируют реестр жителей оккупированного Мариуполя. Им хотят запретить проживать в городе.

Также оккупанты усилили выявление и отлов проукраинских информаторов в Крыму.

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