На окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам, - ЦНС

Представники російської "Комісії захисту прав неповнолітніх" провели лекції у захоплених школах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Крім того, дітям видавали канцтовари з символікою СРСР і змушували вчити гімн РФ. Таким чином гастролери займалися зміною самоідентифікації українських дітей.

Заняття провели для початкової школи з нагоди "9 травня". На них дітям промивали мізки щодо поточної війни Кремля проти України.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України окупанти вербують неповнолітніх студентів, для стажування на заводі у Росії, де збираються іранські дрони-камікадзе Shahed.

Російські загарбники формують реєстр жителів окупованого Маріуполя. Їм хочуть заборонити проживати у місті.

Також окупанти посилили виявлення та вилов проукраїнських інформаторів у Криму.

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