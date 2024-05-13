На окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам, - ЦНС
Представники російської "Комісії захисту прав неповнолітніх" провели лекції у захоплених школах на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Заняття провели для початкової школи з нагоди "9 травня". На них дітям промивали мізки щодо поточної війни Кремля проти України.
Крім того, дітям видавали канцтовари з символікою СРСР і змушували вчити гімн РФ. Таким чином гастролери займалися зміною самоідентифікації українських дітей.
Ситуація на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України окупанти вербують неповнолітніх студентів, для стажування на заводі у Росії, де збираються іранські дрони-камікадзе Shahed.
Російські загарбники формують реєстр жителів окупованого Маріуполя. Їм хочуть заборонити проживати у місті.
Також окупанти посилили виявлення та вилов проукраїнських інформаторів у Криму.
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