Оккупанты формируют "реестр нежелательных жителей" Мариуполя: кому не разрешат жить в городе

Россияне формируют "реестры" жителей Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе. Данные введения оккупанты осуществляют на фоне опасений активизации украинской "агентуры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления" в Telegram .

Так, речь идет как о тех, кто подлежит депортации и тех, кто не сможет вернуться.

"По разным обстоятельствам в город вернулись 600 жителей, но оккупанты боятся возвращения "агентуры" Сил Обороны, поэтому и создают соответствующий реестр"

"Имеем очередное преступление РФ, когда жителям нельзя жить в родном городе, который до этого же был разрушен ВС РФ, из-за политики Кремля", - объясняют в ЦНС.

В то же время, как отмечают в Центре нацсопротивления, в Мариуполь завозят этнических россиян и выходцев из Центральной Азии, из-за чего в регионе меняется демографический состав населения.