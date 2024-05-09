Россияне усиливают отлов информаторов ВСУ в Крыму, но это не даст результата, - ЦНС

Российские спецслужбы усиливают меры по выявлению информаторов Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму. Но это захватчикам не поможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Так, оккупанты завозят в Крым дополнительные отряды ФСБ для выявления информаторов Сил Обороны и чтобы уменьшить количество утечки данных. На полуострове усилили проверки телефонов и все чаще начали допрашивать местное население.

Отмечается, что захватчики не контролируют ситуацию на территории полуострова и остаются для местного населения оккупантами, поэтому РФ вынужденно усиливает репрессивный аппарат.

Ситуация в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Джанкое фиксируется массовое прибытие раненых и ликвидированных захватчиков с Херсонского направления, а также вагонов с пополнением рядов военнослужащих армии РФ.

Ранее стало известно, что в нескольких пунктах оккупированной Херсонской области россияне выселяют украинцев из их домов.

Тем временем российские военные активно демонстрируют своим командирам сопротивление и неповиновение.

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