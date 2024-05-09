Россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий на заводы по сборке "Шахедов", - ЦНС

Захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, который собирает иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, Кремль создал сеть псевдоволонтерских движений, контролирующих молодежь и приобщающих ее к политике Москвы. Одна из таких организаций вербует студентов на стажировку на заводе, где собирают дроны-камикадзе.

В ЦНС отмечают, что прокремлевская организация "движение первых" ("движение первых") с первых дней оккупации действует на временно оккупированных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России посредством оккупационных администраций.

"В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахед". Именно вербовку называют конкурсом, а получение работы - победой", - рассказали в Сопротивлении.

Оккупанты вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.

"Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на оккупированных территориях, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины", - добавили в ЦНС.