Россияне вербуют молодежь с оккупированных территорий на заводы по сборке "Шахедов", - ЦНС
Захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, который собирает иранские дроны-камикадзе Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, Кремль создал сеть псевдоволонтерских движений, контролирующих молодежь и приобщающих ее к политике Москвы. Одна из таких организаций вербует студентов на стажировку на заводе, где собирают дроны-камикадзе.
В ЦНС отмечают, что прокремлевская организация "движение первых" ("движение первых") с первых дней оккупации действует на временно оккупированных территориях Украины. Это движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России посредством оккупационных администраций.
"В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "Шахед". Именно вербовку называют конкурсом, а получение работы - победой", - рассказали в Сопротивлении.
Оккупанты вербуют студентов от 16 лет, то есть речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК. Также можно получить работу уборщика или на кухне.
"Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на оккупированных территориях, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины", - добавили в ЦНС.
Производство "Шахедов" в России
По информации Washington Post в прошлом году, Россия хочет выработать 6000 беспилотников Shahed внутри страны к лету 2025 года. Ожидается, что в этом году будет произведено более 11 тысяч таких аппаратов.
По данным издания, достаточно оснований сомневаться в российских отчетах об успехах. Однако, по информации ГУР, Россия увеличила внутреннее производство с нескольких десятков до 200 в месяц.
Добавим, что с начала 2024 года Россия выпустила по Украине около 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников , а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.
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