З окупації повернули підлітка, що перебував під наглядом військових РФ: подробиці

З окупованої частини України вдалось повернути підлітка, який постійно перебував під наглядом російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України (Володимира Зеленського – ред.) Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного підлітка з тимчасово окупованої території. Хлопець більшу частину життя провів в окупації", - зазначив Єрмак.

За словами очільника Офісу президента, юнак постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері.

"Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території – про це заборонялося навіть згадувати. Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу", - додав він.

Зазначається, що сьогодні підліток уже поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя.