РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков, - ЦНС

Фото: РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков (GettyImages)

Россияне привезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.