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РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков, - ЦНС

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 22:35
РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков, - ЦНС Фото: РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне привезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты свезли в госпиталы на временно оккупированных территориях более 200 представителей младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они приехали в Луганск, Лисичанск, Донецк и Горловку, чтобы оказывать помощь оккупантам.

"Обращаем внимание, что такие действия в Украине не остаются без ответа", – добавили в ЦНС.

Напомним, что на оккупированной части Луганской области не хватает медиков на лечение военных РФ.

Российские захватчики вывезли всю технику из медицинских учреждений во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области и потребовали от медиков "эвакуироваться".

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