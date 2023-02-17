Тяжелее всего на Кременском направлении. Гайдай рассказал о ситуации на Луганском фронте

Оккупационные войска в Луганской области бросают все свои усилия на Кременское направление. Поэтому там самая сложная ситуация из всех в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На всех направлениях намного увеличилось количество наступлений и обстрелов, и сейчас даже подключают уже авиацию. Но какой бы тяжелой ситуация на сегодня ни была - она абсолютно контролируемая по всем направлениям: и в Белогоровке, и направлении Кременная - Лиман, и направлении Сватово - Купянск", - заявил Гайдай.

По его словам, среди всех вышеуказанных направлений ситуация именно на Кременском направлении самая тяжелая.

"Оккупанты сейчас бросают туда все усилия, там постоянно пытаются прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику", - рассказал Гайдай.

Он также добавил, что российские войска и дальше массированно обстреливают города:

"В Белогоровке, наверное, не осталось ни одного квадратного метра, куда бы не били российские снаряды", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной.

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