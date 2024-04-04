Оккупанты изменили тактику в обстреле энергетической инфраструктуры Украины, - Кудрицкий
Российские войска изменили тактику в попытках уничтожить энергетическую структуру Украины. Сейчас оккупанты используют непрерывные комбинированные атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга в Media Center Ukraine.
"Замысел россиян, к сожалению, не изменился, изменилась тактика. Они применяют комбинированные удары. То есть комбинируют разные типы ракет и "шахеды", - отмечает Кудрицкий.
На примере прошедшего отопительного сезона он констатировал, что интенсивность обстрелов выросла.
"Мы наблюдали одну массированную атаку, скажем, за 1-2 недели. И это была или ракетная или "шахедная" атака. Сейчас это целая серия практически непрерывная", - сообщил Кудрицкий.
Вспоминая об ударах "шахедов", которыми враг пытался поразить энергетические объекты, он сообщил, что только за неполные полторы декады это количество уже сравнялось с тем, которое наблюдалось в прошлом отопительном сезоне за весь период.
"Поэтому очевидно враг больше, чем в прошлом сезоне, делает ставку на дроны-камикадзе, но также мы видим что применяет и большие объемы ракетного вооружения для поражения электростанций "Укрэнерго", - утверждает Кудрицкий.
Он отметил, что в связи с этим работники круглосуточно и без выходных работают над восстановлением энергообъектов.
Восстановление электропитания после массированной атаки РФ
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.
На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о состоянии энергосистемы страны, заявил, что самая тяжелая ситуация была в Харькове.
Кроме того, критическая ситуация наблюдалась и в Одессе. В городе и области периодически применяют почасовые графики отключений энергопитания.
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