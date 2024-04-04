Окупанти змінили тактику в обстрілі енергетичної інфраструктури України, - Кудрицький
Російські війська змінили тактику в намаганнях знищити енергетичну структуру України. Наразі окупанти використовують безперервні комбіновані атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу в Media Center Ukraine.
"Задум росіян, на жаль, не змінився змінилася тактика. Вони застосовують комбіновані удари. Тобто комбінують різні типи ракет і "шахеди", - зазначає Кудрицький.
На прикладі минулого опалювального сезону він констатував, що інтенсивність обстрілів зросла.
"Ми спостерігали одну атаку масовану, скажімо, за 1-2 тижні. І це була або ракетна або "шахедна" атака. Зараз це ціла серія практично безперервна", - повідомив Кудрицький.
Згадуючи про удари "шахедів", якими ворог намагався уразити енергетичні об'єкти, він повідомив, що лише за неповні півтори декади ця кількість уже зрівнялася з тою, яка спостерігалась в минулому опалювальному сезоні за весь період.
"Тому очевидно ворог більше ніж в минулому сезоні робить ставку на дрони-камікадзе, але також ми бачимо що застосовує і великі обсяги ракетного озброєння для ураження електростанцій "Укренерго", - стверджує Кудрицький.
Він зазначив, що у зв'язку з цим працівники цілодобово та без вихідних працюють над відновленням енергооб'єктів.
Відновлення електроживлення після масованої атаки РФ
Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.
Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити.
Тоді президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про стан енергосистеми країни, заявив, що найважча ситуація була у Харкові.
Крім того, критична ситуація спостерігалась і в Одесі. Наразі у місті та області періодично застосовують погодинні графіки відключень енергоживлення.
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