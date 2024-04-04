Окупанти змінили тактику в обстрілі енергетичної інфраструктури України, - Кудрицький

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Задум росіян, на жаль, не змінився змінилася тактика. Вони застосовують комбіновані удари. Тобто комбінують різні типи ракет і "шахеди", - зазначає Кудрицький.

На прикладі минулого опалювального сезону він констатував, що інтенсивність обстрілів зросла.

"Ми спостерігали одну атаку масовану, скажімо, за 1-2 тижні. І це була або ракетна або "шахедна" атака. Зараз це ціла серія практично безперервна", - повідомив Кудрицький.

Згадуючи про удари "шахедів", якими ворог намагався уразити енергетичні об'єкти, він повідомив, що лише за неповні півтори декади ця кількість уже зрівнялася з тою, яка спостерігалась в минулому опалювальному сезоні за весь період.

"Тому очевидно ворог більше ніж в минулому сезоні робить ставку на дрони-камікадзе, але також ми бачимо що застосовує і великі обсяги ракетного озброєння для ураження електростанцій "Укренерго", - стверджує Кудрицький.

Він зазначив, що у зв'язку з цим працівники цілодобово та без вихідних працюють над відновленням енергооб'єктів.