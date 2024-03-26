ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одесса и район возвращаются к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК

Вторник 26 марта 2024 10:32
UA EN RU
Одесса и район возвращаются к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе и Одесском районе вновь начинают действовать графики стабилизационных отключений. Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области и мы имеем возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Одессе возобновляет работу 50% подвижного состава электротранспорта.

"Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики Одесской области и всей страны делают все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Днем 25 марта Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. Первоначально было известно о трех пострадавших женщинах. Однако затем количество пострадавших выросло до четырех.

Кроме того, сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры. В частности, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне при атаке на Одессу использовали тактику двойного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы