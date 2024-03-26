Одесса и район возвращаются к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК

В Одессе и Одесском районе вновь начинают действовать графики стабилизационных отключений. Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области и мы имеем возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Одессе возобновляет работу 50% подвижного состава электротранспорта.

"Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики Одесской области и всей страны делают все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Обстрел Одессы

Днем 25 марта Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе. Первоначально было известно о трех пострадавших женщинах. Однако затем количество пострадавших выросло до четырех.

Кроме того, сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры. В частности, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне при атаке на Одессу использовали тактику двойного удара.

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