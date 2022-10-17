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Подрыв Крымского моста нарушил снабжение российской группировки на юге, - британская разведка

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 08:24
Подрыв Крымского моста нарушил снабжение российской группировки на юге, - британская разведка Фото: Подрыв Крымского моста повлиял на российской группировки на юге Украины (Twitter.com/Planet)
Автор: Александр Белоус

Подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Они пытаются наладить снабжение через Мелитополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, материально-технические проблемы, с которыми столкнулись российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября 2022 года. Ремонтные работы продолжаются, и движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей.

По данным британкой разведки, российские силы, действующие на юге Украины, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Крымский мост
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