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В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" из-за обстрелов РФ

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 13:44
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В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" из-за обстрелов РФ Фото: в Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" 4 апреля (energoatom com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове была обесточена в четверг, 4 апреля. Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" сообщил, что ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" сегодня в 08:30 потеряла внешнее электроснабжение. Этому предшествовала вражеская атака.

Как отмечается, угрозы окружающей среде и людям нет. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.

Радиационная ситуация на площадке ядерной установки находится в пределах нормы.

Что известно об "Источнике нейтронов"

В Харькове на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" размещена единственная в мире научная ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

Это управляемый ускорителем подкритический реактор, предназначенный для работы в качестве источника для генерации нейтронов.

Ядерная установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

С начала полномасштабного вторжения россияне не раз обстреливали территорию "Источника нейтронов".

Удар по Харькову 4 апреля

Этой ночью россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Враг направил "Шахеды" на многоэтажки и частные дома.

Кроме того, когда на место попадания прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Что известно о последствиях удара по Харькову - в материале РБК-Украина.

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