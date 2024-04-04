В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" из-за обстрелов РФ

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове была обесточена в четверг, 4 апреля. Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" сообщил, что ядерная подкритическая установка "Источники нейтронов" сегодня в 08:30 потеряла внешнее электроснабжение. Этому предшествовала вражеская атака.

Как отмечается, угрозы окружающей среде и людям нет. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.

Радиационная ситуация на площадке ядерной установки находится в пределах нормы.

Что известно об "Источнике нейтронов"

В Харькове на территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" размещена единственная в мире научная ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

Это управляемый ускорителем подкритический реактор, предназначенный для работы в качестве источника для генерации нейтронов.

Ядерная установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

С начала полномасштабного вторжения россияне не раз обстреливали территорию "Источника нейтронов".