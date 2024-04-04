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Полицейские на Авдеевском направлении попали под обстрел во время эвакуации людей (видео)

Донецкая область, Четверг 04 апреля 2024 15:52
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Полицейские на Авдеевском направлении попали под обстрел во время эвакуации людей (видео) Архивное фото: Полицейские на Авдеевском направлении попали под обстрел (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Полиция отметила, что атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин.

"Ударило за сто метров от авто", - говорится в заявлении полиции.

Правоохранители уточнили, что от вражеского обстрела никто не пострадал. За неделю полицейские эвакуировали 10 жителей Очеретинской громады.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.

Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.

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