Полицейские на Авдеевском направлении попали под обстрел во время эвакуации людей (видео)

Правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

Правоохранители уточнили, что от вражеского обстрела никто не пострадал. За неделю полицейские эвакуировали 10 жителей Очеретинской громады.

"Ударило за сто метров от авто", - говорится в заявлении полиции.

Полиция отметила, что атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин.

Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.

Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.

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