Оккупанты в Запорожской области принуждают голосовать за пятерых и формируют "добробаты"

Оккупанты во время сбора "голосов" на псевдореферендуме в Запорожской области заставили местную жительницу голосовать сразу за пятерых человек и заявили о формировании "добровольческих отрядов".

Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации .

"Просто солдаты зашли в летнюю кухню одной из бабушек, якобы член комиссии говорит: "Вас должно быть пять человек", она говорит: "Я арендосъемщик, я не знаю", а ей отвечают: "Ну, хорошо, значит, будете голосовать за пятерых по списку". И сидят люди с автоматами", - рассказал РБК-Украина мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, сразу после объявления о "референдумах" колаборанты заявили о формировании "добровольческих отрядов". В Мелитополе такой отряд уже набирается.

"Уже сказали, Балицкий (Евгений, гауляйтер из Запорожской области, - ред.) сказал, что будут формировать добровольческий батальон из трех тысяч, и выдал уже какой-то "указ". Какие критерии? Да будут вылавливать всех мужчин и все", - пояснил Федоров.