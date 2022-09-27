От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации

Зачем Путину псевдореферендумы на оккупированных территориях и какая участь ждет украинцев, которые берут российские паспорта – подробнее в материале РБК-Украина.

В Кремле снова запустили формат т.н. "референдумов", как это ранее было на других территориях, которые Москва уже оккупировала. Захватив Крым в 2014 году, россияне тут же провели "голосование", по итогам которого полуостров в понимании самих россиян якобы стал частью РФ.

С Донбассом, который частично находится в оккупации с 2014 года, в России медлили и не шли на прямую аннексию. Но и там ранее проводили "референдумы" о т.н. "независимости" от Украины.

После полномасштабного вторжения путинские войска захватили часть Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. О "голосовании" здесь не один месяц шла речь, но вопрос, который пропишут в "бюллетенях", в Москве долго не могли сформулировать.

После весомых успехов ВСУ на харьковском направлении, в России с удвоенной силой заговорили о "волеизъявлении" там, где пока что присутствует их армия. И буквально тогда же Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на "освободительную" войну.

Зачем нужны референдумы, связано ли это с мобилизацией и что за собой влечет наличие у украинца в оккупации российского паспорта – в материале РБК-Украина.

"Референдум": имитация демократии

О проведении референдумов гауляйтеры, которые от имени оккупантов руководят захваченными территориями Украины, заговорили 19-20 сентября. Предатели один за одним обращались к местным жителям с одинаковыми сообщениями о том, как они же – местные жители, хотят, чтобы их дома стали частью РФ.

Ранее, говоря о "референдумах", никто из предателей не мог точно описать, что он за собой ведет – присоединение к РФ, некую автономию, соединение с другими оккупированными территориями или что-то другое. Но в один день все вдруг определились.

Буквально через несколько дней, 24 сентября, в российских СМИ появилась новость о якобы проведенном накануне опроса – за один день, 23 сентября, сотрудники ИНСОМАР (Институт социального маркетинга, - ред.) обзвонили по тысяче человек из каждой оккупированной украинской территории, успели каким-то образом обработать полученные данные и вышли с результатами.

Цифры получились неестественно огромными даже для росспропаганды. В Херсонской области за присоединение к России якобы высказалось 83% опрошенных, в Запорожской – 84%, в т.н. "ДНР" – 94%, а в т.н. "ЛНР" – целых 97%. Естественно, эти данные ничем не подтверждаются. Кроме того, говорить о каком-либо адекватном результате любого опроса людей, находящихся в оккупации, не имеет никакого смысла.

Херсонцев заставляют идти на "референдум" (Фото: GettyImages)

Тем не менее 23 сентября в захваченных украинских городах стартовал четырехдневный "референдум". В сети начали появляться первые видео так называемого голосования. Кое-где еще пытались обустроить "участки" для сюжета российских телеканалов, где-то людей просили голосовать "на колесиках", расположившись прямо во дворах жилых домов. В одном из оккупированных сел засняли женщину, которая идет вдоль домов с мегафоном и просит местных жителей участвовать в референдуме.

Часто оккупанты ходили по домам, обычно, в сопровождении вооруженных боевиков. В некоторых случаях им могли не открыть дверь или обмазать ручку солидолом, и этого было достаточно, чтобы захватчики ушли. Но это работало не всегда. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал РБК-Украина, как россияне заставили проголосовать местную жительницу за пятерых человек.

"Просто солдаты зашли в летнюю кухню одной из бабушек, якобы член комиссии говорит: "Вас должно быть пять человек", она говорит: "Я арендосъемщик, я не знаю", а ей отвечают: "Ну, хорошо, значит, будете голосовать за пятерых по списку". И сидят люди с автоматами", – сказал Федоров.

В этом случае отказ от "голосования" может иметь самые печальные последствия. Конечно же, нельзя исключать и того, что в оккупации находятся люди, голосующие за "присоединение" к России осознанно. Но сама процедура референдума нелегитимна и не может быть признана ни одним цивилизованным государством. С учетом количества выехавших человек, явного сопротивления, опасности, которая существует в любом прифронтовом городе и, собственно, самого факта оккупации, говорить о какой-то легитимности невозможно.

По словам директора по адвокации Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, "референдум" интересует только саму Россию, которая пытается навязать Украине собственную "российскую демократию". Сценарий, по которому сегодня идут захватчики из РФ, фактически ничем не отличаются от тех, которые они разыгрывали в других странах. С разницей в том, что на Украину Россия напала в открытую.

"Им важно показать эту псевдолегитимность, чтобы потом сказать: "Не все так однозначно. Мы ж не совсем захватили, референдум провели, обеспечили нашим гражданам безопасные условия для волеизъявления". То есть мы же знаем все эти условные конструкции, которые позволят им так сказать. Это такой российский фирменный почерк", – сказала Лунева РБК-Украина.

После "референдумов", показав цифры, которые, по информации СБУ, уже "нарисованы", в России, судя по всему, проведут все необходимые их законодательству процедуры для присоединения части Украины к РФ.

Для российского рядового зрителя эта история будет выглядеть следующим образом – "украинцы изъявили волю присоединиться к нам, а мы, конечно же, не отказываем". Разумеется, этот шаг Путина еще больше усилит санкционное давление на агрессора и весьма вероятно, что окончательно закроет вопрос о возможности мирных переговоров с Кремлем.

Мобилизация: набор живой силы

Через день после того, как гауляйтеры объявили о "референдумах", Путин объявил о мобилизации. По его речи было трудно понять, зачем он на это идет, если у российской армии есть успехи в Украине, продвижение идет по плану, а "тяжелые бои" проходят только по одному из направлений.

Не добавляли понимания и явно заниженные в разы цифры о потерях личного состава РФ, презентованные главой минобороны Шойгу. И, разумеется, о поражении оккупантов на Харьковском направлении российским диктатором и его подчиненным упомянуто не было.

Путин, говоря об угрозах "территориальной целостности страны", заявил, что Россия применит все средства для защиты. В контексте готовящихся псевдореферендумов и дальнейшего возможного присоединения части Украины к России становится очевидно, что любые следующие действия ВСУ на оккупированных РФ территориях будут рассматриваться Путиным как посягательство на целостность самой России. По крайней мере, пока так следует из его слов.

Сыграет ли это какую-то роль на поле боя – неизвестно, но мобилизация в России уже идет полным ходом. Вместо 300 тысяч резервистов, судя по многочисленным жалобам самих россиян, в ряды их армии набирают всех подряд. Многие российские мужчины пытаются в срочном порядке бежать за границу, а оппозиционно настроенные граждане устраивают митинги – многочисленные и не очень.

Россиянам не хватает военных для войны в Украине (Фото: GettyImages)

Учитывая, что заявления о "референдумах" и мобилизации прозвучали одно за другим, возник вопрос, будут ли призывать на войну на российской стороне украинцев, находящихся в оккупации. Фактически для принуждения участвовать в войне России не нужна даже условная легитимность. К примеру, в оккупированных ранее областях Украины россияне забирали мужчин просто с улиц, заставляя участвовать в войне. Существует масса свидетельств, говорящих о том, что оккупанты заставляли идти на фронт всех, обещая за это якобы огромные выплаты.

Кроме того, сразу после объявления о "референдумах" колаборанты заявили о формировании "добровольческих отрядов". В Мелитополе такой отряд уже набирается.

"Уже сказали, Балицкий (гауляйтер из Запорожской области - ред.) сказал, что будут формировать добровольческий батальон из трех тысяч, и выдал уже какой-то "указ". Какие критерии? Да будут вылавливать всех мужчин и все", - пояснил Федоров.

По мнению Луневой, мобилизация на захваченных украинских землях нужна россиянам не столько, чтобы закрыть свои бреши, сколько для того, чтобы убить как можно больше украинцев.

"У нас есть все основания считать, что у этой войны есть геноцидный умысел. Что Россия с нами воюет и воюет на наше уничтожение, на уничтожение украинских граждан. России все равно, каким образом украинцы умирают", - отметила правозащитница.

Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что мобилизация нужна Путину для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири.

"Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира. На территории самой России происходит то же самое – это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана, да и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и другим территориям", - сказал президент в своем ежеденвном обращении.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в комментарии РБК-Украина также указывает на угрозы для местных со стороны оккупантов. "В последние дни мы получаем многочисленные обращения от херсонцев о том, какое давление оккупанты оказывают на людей. С оружием в руках ходят по домам. Ловят людей на улицах. Силой и угрозами принуждают голосовать. Многим из тех, кто против или отказывается голосовать – заявляют, что у них есть 24 часа, чтобы уехать", – рассказывает Янушевич.

Если мужчина, поддавшись угрозам выехать за 24 часа, решает покинуть оккупированную территорию, на границе его задерживают и мобилизуют. Та же судьба ждет и тех, кто голосует "за" и имеет российский паспорт.

Паспортизация: экспорт "русского мира"

В оккупированных территориях украинцев, мягко выражаясь, вынуждают брать российский паспорт. Изначально жителям Донбасса выдавали "паспорта" так называемых "ЛДНР". Их наличие было основным условием получения впоследствии и российского документа.

Сам по себе паспорт РФ давал для человека, находящегося в оккупации и по каким-то причинам не выехавшего на подконтрольную Украине территорию, больше возможностей, в которых его искусственно ограничивали.

В то же время "паспорт ЛДНР" был официальным только в пределах квазиреспублик и там же, где саму легитимность незаконных формирований признали – в основном, это ранее захваченные и контролируемые Россией территории других стран.

В апреле 2019 года Путин выдал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства. Для этого уже не нужно было иметь "паспорт ЛДНР". По информации кремлевских СМИ, около 700 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта. Достоверность этих данных проверить тяжело.

На сегодняшний день принудительная паспортизация продолжается. По мнению заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолия Стельмаха, россияне, несмотря на отчеты, разочарованы в темпах паспортизации.

"Она у них везде очень буксует. Во временном оккупированных районах Херсонщины и Запорожской области наблюдаем особо стойкое сопротивление принудительной паспортизации. Для принуждения к получению вражеского паспорта оккупационные власти используют доступ человека к административным услугам, социальной помощи, медицинским услугам и т.д", – сказал Стельмах в комментарии РБК-Украина.

Также известно о случаях, когда аграриям Херсонской области в оккупации отказывали в подписании документа на аренду земель без российского паспорта.

Украинцам стоит избегать получения российских паспортов (Фото: GettyImages)

Наличие российского паспорта у жителя оккупированной части Украины практически гарантирует мобилизацию. Человек уже не может выехать на подконтрольную украинским войскам и власти территорию и, кроме того, будет иметь проблемы с законом – за получение российского гражданства и тем более за вступление в ряды армии РФ украинец будет обвинен в государственной измене.

В профильном министерстве призывают ни в коем случае не брать российские документы и не передавать собственные паспортные данные. Но даже отказ от получения паспорта не дает 100% гарантию, что жителя оккупированных территорий не мобилизуют. Россияне имеют определенный "ресурс" на захваченных территориях и активно его используют, несмотря на то, что у многих местных жителей нет российских документов. В том же Мариуполе мужчинам с местной пропиской отказывают в выезде и заставляют "защищать" родной город.

"Некоторых мужчин задерживали, у них был украинский паспорт и место жительства – Мариуполь, их заворачивали и говорили: "Все, бери в руки оружие, будешь защищать, освобождать свой город". Там было по-разному, в разных регионах", – рассказала Лунева.

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На сегодняшний день Россия очень четко дает понять, что не ценит ничьих жизней – ни чужих граждан, ни собственных. Кремль, имея полную автократию, выдает необходимые ему указы и законы, которые предполагают полную свободу правящей верхушки и фактическую тюрьму гражданам РФ.

Однако самому правительству РФ оказалось этого мало. Граждан, которые будут находиться в полном подчинении, нужно больше, а находиться они должны в как можно большем количестве соседних, а, возможно, и не только соседних стран.

Очевидно, что наличие паспорта гражданина России – это фактическое согласие на то, что жизнь человека ему больше не принадлежит. Потому нужно избегать подобной участи любыми способами. Иначе в какой-то момент Россия придет "спасать" или заставит "спасать" путинскую "родину".