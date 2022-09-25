В Бердянске на "референдуме" голосовать разрешают без документов, - райсовет

"Они (оккупанты - ред.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два - вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать. Причем, им не мешает даже факт отсутствия документов. Люди говорят: "Ну у нас нет документов". Или не хотят показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все", - рассказал Дудукалов.

По его словам, сейчас украинские правоохранители ожидают более точную информации по людям, которые помогали россиянам проводить "референдум" в городе.

"Они очень ждут информацию о непосредственно этих людях, о коллаборантах, об участии в комиссиях. Люди, участвующие в организации референдумов, будут наказаны", - отметил замглавы райсовета.