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В Бердянске на "референдуме" голосовать разрешают без документов, - райсовет

Новина українською →
Бердянск, Воскресенье 25 сентября 2022 15:44
В Бердянске на "референдуме" голосовать разрешают без документов, - райсовет Иллюстративное фото: в Бердянске на "референдуме" голосовать разрешают без документов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) на "референдуме" россияне разрешают местным жителям голосовать без документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Бердянского райсовета Виктора Дудукалова в комментарии "Радио Свобода".

"Они (оккупанты - ред.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два - вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать. Причем, им не мешает даже факт отсутствия документов. Люди говорят: "Ну у нас нет документов". Или не хотят показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все", - рассказал Дудукалов.

По его словам, сейчас украинские правоохранители ожидают более точную информации по людям, которые помогали россиянам проводить "референдум" в городе.

"Они очень ждут информацию о непосредственно этих людях, о коллаборантах, об участии в комиссиях. Люди, участвующие в организации референдумов, будут наказаны", - отметил замглавы райсовета.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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Бердянск Референдум Запорожская область Война России против Украины
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