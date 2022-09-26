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Навезли массовку на ЗАЭС. Оккупанты устроили "голосование" на территории станции

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Запорожье , Понедельник 26 сентября 2022 12:02
Навезли массовку на ЗАЭС. Оккупанты устроили "голосование" на территории станции Фото: оккупанты навезли массовку на ЗАЭС для голосования на "референдуме" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты устроили новую провокацию на территории Запорожской АЭС. На станцию они навезли массовиков, выдавших себя за сотрудников ЗАЭС, которые якобы по собственному желанию проголосовали на "референдуме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"У ЗАЭС оккупанты устроили спектакль с голосованием на "референдуме". Очередной спектакль они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции", - говорится в сообщении.

Так, большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены.

Как отмечают в "Энергоатоме", по дороге они раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

Как сообщалось, во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) на "референдуме" россияне разрешают местным жителям голосовать без документов.

Напомним, что с 24 по 27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

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