Окупанти у Запорізькій області змушують голосувати за п'ятьох і формують "добробати"
Окупанти під час збору "голосів" на псевдореферендумі в Запорізькій області змусили місцеву мешканку голосувати одразу за п'ятьох осіб та заявили про формування "добровольчих загонів".
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації.
"Просто солдати зайшли до літньої кухні однієї з бабусь, нібито член комісії каже: "Вас має бути п'ятеро людей", вона каже: "Я орендонаймач, я не знаю", а їй відповідають: "Ну, добре, значить, голосуватимете за п'ятьох за списком". І сидять люди з автоматами", - розповів РБК-Україна мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.
Крім того, відразу після оголошення про "референдуми" колаборанти заявили про формування "добровольчих загонів". У Мелітополі такий загін уже набирається.
"Вже сказали, Балицький (Євген, гауляйтер із Запорізької області, - ред.) сказав, що формуватимуть добровольчий батальйон із трьох тисяч, і видав уже якийсь "указ". Які критерії? Хай виловлюватимуть усіх чоловіків і всі", - пояснив Федоров.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) на "референдумі" росіяни дозволяють місцевим жителям голосувати без документів.
Також окупанти влаштували нову провокацію на території Запорізької АЕС. На станцію вони навезли масовиків, які видали себе за співробітників ЗАЕС, які нібито за власним бажанням проголосували на "референдумі".
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