Оккупанты идут в плав через реку, чтобы продвинуться на Северском направлении, - ВСУ

Российские захватчики пытаются продвинуться на Северском направлении. Для этого россияне форсируют реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя 11 армейского корпуса Дмитрия Запорожца в эфире "Суспільного".

По его словам, враг проводит наступательные действия в Серебрянском лесничестве, но его там трудно уничтожать.

"Но украинские подразделения прилагают максимум усилий, чтобы не давать ему двигаться. Есть случаи, когда противник переплывает реку Северский Донец, чтобы проводить штурм действия в направлении Серебрянки", - отметил спикер.

Как пояснил Запорожец, россияне двигаются по лесу по одному-двум, не пытаются вступить в бой, а обойти позиции.

"Густота леса не дает возможности так активно и быстро уничтожать противника, ведь он постоянно движется, поэтому операторы БпЛА прилагают немалые усилия", - заявил он.

Спикер добавил, что количество атак уменьшилось, но войска РФ не оставили свою цель - закрепиться в окрестностях Северска до начала осенних дождей.