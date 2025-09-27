ua en ru
ВСУ остановили более 180 атак россиян за сутки: обновленные карты боев

Украина, Суббота 27 сентября 2025 08:53
ВСУ остановили более 180 атак россиян за сутки: обновленные карты боев Фото: Генштаб ВСУ показал новые карты боев на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Лиманском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4953 обстрела, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 - из РСЗО

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григорьевки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений - оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сечневое, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригорьевка и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла 1 107 400 солдат. ВСУ за сутки ликвидировали 970 россиян.

Напомним, недавно РБК-Украина пообщалось с командиром одной из диверсионных групп под псевдонимом "Ван Торн". Больше о подготовке к операциям, специфике работы диверсионных групп и некоторых личных моментах - в нашем материале.

