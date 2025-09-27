ВСУ остановили более 180 атак россиян за сутки: обновленные карты боев
За минувшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Лиманском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4953 обстрела, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дроны-камикадзе.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 - из РСЗО
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.
На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григорьевки, Выемки, Переездного и в направлении Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений - оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Сечневое, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригорьевка и Нововасильевское.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.
На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла 1 107 400 солдат. ВСУ за сутки ликвидировали 970 россиян.
