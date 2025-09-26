ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сырский рассказал, как было запуск наступления РФ возле Доброполья: враг оказался в ловушке

Украина, Пятница 26 сентября 2025 13:09
UA EN RU
Сырский рассказал, как было запуск наступления РФ возле Доброполья: враг оказался в ловушке Фото: Александр Сырский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Ростислав Шаправский

Российская армия перебросила на Добропольское направление морских пехотинцев, однако они не имеют успеха. Украинские военные продолжают освобождать и зачищать территории на этом участке фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время встречи с представителями медиа.

Новая тактика РФ

По его словам, враг планировал до лета иметь успех на основных направлениях наступления - продвинуться вперед, взять под контроль и до начала осени создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях. А также захватить Покровскую агломерацию и выйти на границы Донецкой области. Россияне хотели захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Но эти планы врага не были реализованы - благодаря умелым действиям наших воинов, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению корпусной реформы, эффективному поражению вражеского тыла. Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", - рассказал Сырский.

Этим летом произошло изменение в тактике противника. Он перешел к новой тактике - так называемой "тысячи порезов". Она заключается в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - 4-6 военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей - как можно глубже проникнуть на нашу территорию.

"Выйти, накопиться, снова пройти и потом уже атаковать наши объекты в глубине, парализовать нашу логистику, ротацию войск, уничтожать наши запасы. И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск", - говорит главком.

Доброполье

Он отметил, что именно эту тактику враг применил на Добропольском направлении и использует на Новопавловском направлении. А вот на Покровском направлении, на направлении возле города Мирноград и в районе поселка Новоэкономическое боевые действия постепенно смещались на север.

"Противник, растягивая наш фронт и имея существенное преимущество в силах и средствах, силами преимущественно бригад 51-й армии и передовых батальонов, смог продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 км", - рассказал Сырский.

Однако в ВСУ предусмотрели такие события и переместили ряд воинских частей. План заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу - реке Казенный Торец.

"Те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение", - сказал он.

Освобожденная территория

Территория, которая была освобождена, на сегодня составляет 168 кв. км, зачищено от диверсионных групп - около 182 кв. км.

"В чем здесь отличие. Освобожденная территория - это та, которая находилась под контролем противника. А зачищенная - территория, куда проникли диверсионные группы врага, но окончательно он не взял ее под контроль. То есть в целом примерно 360 квадратных километров по состоянию на сегодня были освобождены и зачищены от врага. И этот процесс продолжается", - отметил он.

Новые бригады

Это произошло благодаря новым бригадам, которые были укомплектованы и готовы нанести удар. Этим ударом украинские войска опередили противника примерно на неделю.

Враг вынужден был передислоцировать на Добропольское направление группировки морской пехоты в составе четырех бригад и одного полка морской пехоты, которые сначала были постепенно перемещены с Сумского направления на Новопавловское.

"После наших успешных действий на Добропольском направлении враг отказался от своего наступления на Новопавловском направлении и перебросил морскую пехоту на Добропольское направление. Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха.
Ежедневно мы уничтожаем там, по разным оценкам, по 200 и более оккупантов", - сказал главком.

По его мнению, враг и в дальнейшем будет применять резервы, перемещая их.

"Я хочу отметить очень успешные действия наших штурмовых полков и Десантно-штурмовых войск, которые показали высокую обученность и мотивацию, на практике показали свою высокую эффективность", - подчеркнул он.

Ситуация возле Доброполья

Ранее Сырский заявил, что продвижение вглубь обороны россиян на Добропольском направлении составляет от 3 до 7 км. Украинским военным во время контрнаступления на этом направлении удалось освободить фронта освобождено семь населенных пунктов.

В то же время, по данным начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько, на Добропольском направлении украинские войска проводят одну из самых успешных операций последних месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине Контрнаступление ВСУ
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"