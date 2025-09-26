Сырский рассказал, как было запуск наступления РФ возле Доброполья: враг оказался в ловушке

Российская армия перебросила на Добропольское направление морских пехотинцев, однако они не имеют успеха. Украинские военные продолжают освобождать и зачищать территории на этом участке фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время встречи с представителями медиа.

Новая тактика РФ

По его словам, враг планировал до лета иметь успех на основных направлениях наступления - продвинуться вперед, взять под контроль и до начала осени создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях. А также захватить Покровскую агломерацию и выйти на границы Донецкой области. Россияне хотели захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Но эти планы врага не были реализованы - благодаря умелым действиям наших воинов, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению корпусной реформы, эффективному поражению вражеского тыла. Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", - рассказал Сырский.

Этим летом произошло изменение в тактике противника. Он перешел к новой тактике - так называемой "тысячи порезов". Она заключается в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - 4-6 военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей - как можно глубже проникнуть на нашу территорию.

"Выйти, накопиться, снова пройти и потом уже атаковать наши объекты в глубине, парализовать нашу логистику, ротацию войск, уничтожать наши запасы. И таким образом просто захватить территорию, не применяя большого количества войск", - говорит главком.

Доброполье

Он отметил, что именно эту тактику враг применил на Добропольском направлении и использует на Новопавловском направлении. А вот на Покровском направлении, на направлении возле города Мирноград и в районе поселка Новоэкономическое боевые действия постепенно смещались на север.

"Противник, растягивая наш фронт и имея существенное преимущество в силах и средствах, силами преимущественно бригад 51-й армии и передовых батальонов, смог продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 км", - рассказал Сырский.

Однако в ВСУ предусмотрели такие события и переместили ряд воинских частей. План заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу - реке Казенный Торец.

"Те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение", - сказал он.

Освобожденная территория

Территория, которая была освобождена, на сегодня составляет 168 кв. км, зачищено от диверсионных групп - около 182 кв. км.

"В чем здесь отличие. Освобожденная территория - это та, которая находилась под контролем противника. А зачищенная - территория, куда проникли диверсионные группы врага, но окончательно он не взял ее под контроль. То есть в целом примерно 360 квадратных километров по состоянию на сегодня были освобождены и зачищены от врага. И этот процесс продолжается", - отметил он.

Новые бригады

Это произошло благодаря новым бригадам, которые были укомплектованы и готовы нанести удар. Этим ударом украинские войска опередили противника примерно на неделю.

Враг вынужден был передислоцировать на Добропольское направление группировки морской пехоты в составе четырех бригад и одного полка морской пехоты, которые сначала были постепенно перемещены с Сумского направления на Новопавловское.

"После наших успешных действий на Добропольском направлении враг отказался от своего наступления на Новопавловском направлении и перебросил морскую пехоту на Добропольское направление. Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха.

Ежедневно мы уничтожаем там, по разным оценкам, по 200 и более оккупантов", - сказал главком.

По его мнению, враг и в дальнейшем будет применять резервы, перемещая их.

"Я хочу отметить очень успешные действия наших штурмовых полков и Десантно-штурмовых войск, которые показали высокую обученность и мотивацию, на практике показали свою высокую эффективность", - подчеркнул он.