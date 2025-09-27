Окупанти йдуть у плав через річку, щоб просунутися на Сіверському напрямку, - ЗСУ

Російські загарбники намагаються просунутися на Сіверському напрямку. Для цього росіяни форсують річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника 11 армійського корпусу Дмитра Запорожця в ефірі "Суспільного".

За його словами, ворог проводить наступальні дії у Серебрянському лісництві, але його там важко знищувати.

"Але українські підрозділи докладають максимум зусиль, аби не давати йому рухатися. Є випадки, коли противник перепливає річку Сіверський Донець, щоб проводити штурм дії в напрямку Серебрянки", - зазначив речник.

Як пояснив Запорожець, росіяни рухаються лісом по одному-двох, не намагаються вступити в бій, а обійти позиції.

"Густота лісу не дає можливості так активно і швидко знищувати противника, адже він постійно рухається, тому оператори БпЛА докладають неабияких зусиль", - заявив він.

Речник додав, що кількість атак зменшилась, але війська РФ не залишили свою мету - закріпитися на околицях Сіверська до початку осінніх дощів.