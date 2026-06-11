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Оккупанты признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за ударов Украины

09:13 11.06.2026 Чт
2 мин
Атака дронов изменила все планы оккупантов
aimg Ирина Глухова
Фото: Украина усилила удары по оккупированному Крыму (Getty Images)

Проблемы с топливом в Крыму возникли после ударов Украины по российской логистике и топливной инфраструктуре. Оккупационные власти были вынуждены отложить выдачу бензина по талонам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, заявления так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что купоны на бензин временно не могут быть реализованы, совпала с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что длительная кампания Киева, направленная против энергетических объектов в России и на аннексированных ею территориях, доказала свою эффективность.

Reuters напомнило, что Крым, который аннексировала Россия в 2014 году, в прошлом месяце ввел нормирование топлива из-за его дефицита на полуострове.

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"К сожалению, сегодня вечером автоцистерны не смогли приехать в город", - написал Развожаев в Telegram, отметив, что в четверг приоритет на заправку получат общественный транспорт и коммунальные службы, а также аварийные и правительственные автомобили.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла завтра стоять в очередях на... заправках", - отметил он поздно в среду, добавив, что существующие талоны на топливо будут аннулированы, а новые выданы в четверг.

Впоследствии Развожаев сообщил, что более двух десятков украинских дронов были сбиты в первые часы четверга во время новой атаки на Севастополь, второй по величине город полуострова и базу Черноморского флота РФ.

Отмечается, что дефицит топлива в городе возник тогда, когда Украина усиливает кампанию ударов дронами и ракетами средней и большой дальности по российским промышленным объектам, что заставило Россию сократить добычу нефти в третьем по величине производителе в мире.

"В последние месяцы мы особенно благодарны за удары средней дальности: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
Придерживайся принципа перевернутой пирамиды. Первый и второй абзац должны быть интересными и лаконичными.

Напомним, после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и топливным базам на оккупированных территориях у захватчиков начались проблемы с поставками топлива.

Из-за этого в оккупированном Крыму ввели ограничения на продажу бензина и других видов топлива.

Вчера стало известно, что оккупационная логистика понесла новые потери. В частности, Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины, полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.

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