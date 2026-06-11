Оккупанты признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за ударов Украины

Как пишет агентство, заявления так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что купоны на бензин временно не могут быть реализованы, совпала с комментариями президента Украины Владимира Зеленского о том, что длительная кампания Киева, направленная против энергетических объектов в России и на аннексированных ею территориях, доказала свою эффективность.

Reuters напомнило, что Крым, который аннексировала Россия в 2014 году, в прошлом месяце ввел нормирование топлива из-за его дефицита на полуострове.

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"К сожалению, сегодня вечером автоцистерны не смогли приехать в город", - написал Развожаев в Telegram, отметив, что в четверг приоритет на заправку получат общественный транспорт и коммунальные службы, а также аварийные и правительственные автомобили.

"Обращаюсь ко всем: нет смысла завтра стоять в очередях на... заправках", - отметил он поздно в среду, добавив, что существующие талоны на топливо будут аннулированы, а новые выданы в четверг.

Впоследствии Развожаев сообщил, что более двух десятков украинских дронов были сбиты в первые часы четверга во время новой атаки на Севастополь, второй по величине город полуострова и базу Черноморского флота РФ.

Отмечается, что дефицит топлива в городе возник тогда, когда Украина усиливает кампанию ударов дронами и ракетами средней и большой дальности по российским промышленным объектам, что заставило Россию сократить добычу нефти в третьем по величине производителе в мире.

"В последние месяцы мы особенно благодарны за удары средней дальности: российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

Придерживайся принципа перевернутой пирамиды. Первый и второй абзац должны быть интересными и лаконичными.