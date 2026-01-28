ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Онлайн-казино для финансирования войны: как РФ зарабатывает на ВОТ

Временно оккупированные территории Украины, Среда 28 января 2026 05:30
UA EN RU
Онлайн-казино для финансирования войны: как РФ зарабатывает на ВОТ Иллюстративное фото: онлайн-казино (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Россия вместе с оккупационными администрациями запускает на временно оккупированных территориях онлайн-казино, используя их как новый источник получения денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Формально это подается как "регулирование экономики", но на самом деле речь идет о выкачивании средств из захваченных регионов и финансировании войны.

Идею продвигает министр финансов РФ Антон Силуанов, а сам игорный бизнес становится частью системы обогащения оккупационных властей, отмечают в Центре.

Финансовые потоки на ВОТ контролируют структуры российского Минфина в связке с администрацией президента РФ. Политический надзор за этим процессом осуществляет первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, информируют аналитики ЦНС.

Именно через эту систему принимаются решения о запуске "серых" источников доходов, которые позволяют России получать деньги в обход санкций и без прозрачной отчетности.

По этой схеме не менее 30% доходов онлайн-казино автоматически забирает государство-агрессор. Все платежи проходят через российские платежные системы, поэтому деньги легко контролировать: часть оседает в теневых бюджетах оккупационных администраций, остальное идет в Москву, сообщают в ЦНС.

"Фактически легализация казино на ВОТ является очередным элементом централизованной модели эксплуатации оккупированных территорий. Под прикрытием "экономических решений" азартные игры превращаются в инструмент военного финансирования, через который средства гражданского населения направляются на содержание оккупационного режима под прямым контролем Кремля", - констатируют аналитики Центра.

Другие источники поступления денег с ВОТ

Ранее РБК-Украина писало о том, что оккупационные власти Луганской области распродают имущество.

Оккупационные структуры на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.

Продажу активов называют "оптимизацией расходов", однако озвученные цифры и механизмы указывают на экстренный характер таких мероприятий и отсутствие устойчивых источников доходов. Минимальный план предусматривает выручку не менее 120 млн рублей.

А во временно оккупированном Донецке неплательщиков кредитов заставляют идти на войну с Россией.

При этом принуждение к фронту применяется не только в отношении кредитов. Аналогичные сценарии используют и для штрафов, пени или любых других финансовых обязательств, которые человек не способен погасить.

Таким образом, во временно оккупированном Донецке формируется система, где граждане рассматриваются не как люди с правами, а как "долговой ресурс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Казино Российская Федерация
Новости
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин