Онлайн-казино для финансирования войны: как РФ зарабатывает на ВОТ
Россия вместе с оккупационными администрациями запускает на временно оккупированных территориях онлайн-казино, используя их как новый источник получения денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Формально это подается как "регулирование экономики", но на самом деле речь идет о выкачивании средств из захваченных регионов и финансировании войны.
Идею продвигает министр финансов РФ Антон Силуанов, а сам игорный бизнес становится частью системы обогащения оккупационных властей, отмечают в Центре.
Финансовые потоки на ВОТ контролируют структуры российского Минфина в связке с администрацией президента РФ. Политический надзор за этим процессом осуществляет первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, информируют аналитики ЦНС.
Именно через эту систему принимаются решения о запуске "серых" источников доходов, которые позволяют России получать деньги в обход санкций и без прозрачной отчетности.
По этой схеме не менее 30% доходов онлайн-казино автоматически забирает государство-агрессор. Все платежи проходят через российские платежные системы, поэтому деньги легко контролировать: часть оседает в теневых бюджетах оккупационных администраций, остальное идет в Москву, сообщают в ЦНС.
"Фактически легализация казино на ВОТ является очередным элементом централизованной модели эксплуатации оккупированных территорий. Под прикрытием "экономических решений" азартные игры превращаются в инструмент военного финансирования, через который средства гражданского населения направляются на содержание оккупационного режима под прямым контролем Кремля", - констатируют аналитики Центра.
Другие источники поступления денег с ВОТ
Ранее РБК-Украина писало о том, что оккупационные власти Луганской области распродают имущество.
Оккупационные структуры на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.
Продажу активов называют "оптимизацией расходов", однако озвученные цифры и механизмы указывают на экстренный характер таких мероприятий и отсутствие устойчивых источников доходов. Минимальный план предусматривает выручку не менее 120 млн рублей.
А во временно оккупированном Донецке неплательщиков кредитов заставляют идти на войну с Россией.
При этом принуждение к фронту применяется не только в отношении кредитов. Аналогичные сценарии используют и для штрафов, пени или любых других финансовых обязательств, которые человек не способен погасить.
Таким образом, во временно оккупированном Донецке формируется система, где граждане рассматриваются не как люди с правами, а как "долговой ресурс".