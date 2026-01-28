Онлайн-казино для финансирования войны: как РФ зарабатывает на ВОТ

Россия вместе с оккупационными администрациями запускает на временно оккупированных территориях онлайн-казино, используя их как новый источник получения денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Формально это подается как "регулирование экономики", но на самом деле речь идет о выкачивании средств из захваченных регионов и финансировании войны.

Идею продвигает министр финансов РФ Антон Силуанов, а сам игорный бизнес становится частью системы обогащения оккупационных властей, отмечают в Центре.

Финансовые потоки на ВОТ контролируют структуры российского Минфина в связке с администрацией президента РФ. Политический надзор за этим процессом осуществляет первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, информируют аналитики ЦНС.

Именно через эту систему принимаются решения о запуске "серых" источников доходов, которые позволяют России получать деньги в обход санкций и без прозрачной отчетности.

По этой схеме не менее 30% доходов онлайн-казино автоматически забирает государство-агрессор. Все платежи проходят через российские платежные системы, поэтому деньги легко контролировать: часть оседает в теневых бюджетах оккупационных администраций, остальное идет в Москву, сообщают в ЦНС.

"Фактически легализация казино на ВОТ является очередным элементом централизованной модели эксплуатации оккупированных территорий. Под прикрытием "экономических решений" азартные игры превращаются в инструмент военного финансирования, через который средства гражданского населения направляются на содержание оккупационного режима под прямым контролем Кремля", - констатируют аналитики Центра.