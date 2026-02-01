Золото ценой отравленной воды: что готовят оккупанты на ВОТ Луганщины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В Антрацитовском районе выдали четыре так называемые "лицензии" на поиск и добычу золота, а также меди и цинка.

Как сообщают в ЦНС, все разрешения получила одна структура - ООО "Горно-добывающая компания "Северная", которой фактически отдали под контроль территорию в более чем 250 квадратных километров.

По информации источников ЦНС, эту компанию создали специально для работы на оккупированных территориях - без реальных экологических требований и социальной ответственности.

Оккупационные власти предоставили ей льготы, упрощенные согласования и закрытый режим контроля. Это позволяет начинать разведку и добычу ископаемых без полноценных экспертиз и общественных процедур. Для работ планируют использовать дешевые и опасные методы, в частности цианидное выщелачивание и ртуть.

Экологи предупреждают: такие технологии неизбежно приведут к отравлению воды. Токсичные вещества будут попадать в грунтовые воды, реки, колодцы и скважины. В результате вода станет непригодной даже для технических нужд, а местные жители рискуют получить хронические отравления. Это означает рост болезней почек, печени, онкологических заболеваний и поражений тяжелыми металлами.

Не менее серьезные последствия ожидают почвы и воздух. Добыча уничтожит сельскохозяйственные земли, а свинец, кадмий и мышьяк будут накапливаться в земле и попадать в пищу. Пыль из карьеров будет разноситься на десятки километров, провоцируя легочные и сердечно-сосудистые болезни.

При этом процесс полностью закрыт для местных: людей не информируют о масштабах работ и уровне загрязнения.

"Фактически речь идет об ускоренном выкачивании ресурсов из оккупированной Луганщины с одновременным уничтожением окружающей среды и подрывом базовых условий для жизни гражданского населения", - предупреждают в ЦНС.