Почтовое "сафари": враг на оккупированных территориях начал "охоту" на людей с посылками
На временно оккупированной территории Луганской области усиливается контроль за жителями, которые получают международные отправления. Речь прежде всего идет о посылках, поступающих из европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию движения "Желтая Лента".
Сбор данных получателей
В Луганске сотрудников почтовых служб обязали фиксировать персональные данные людей, которым приходят международные посылки.
Работники должны записывать фамилии, адреса проживания и контактные данные получателей.
Собранную информацию требуют передавать представителям оккупационных правоохранительных структур.
Таким образом формируются списки жителей, которые получают отправления из-за границы.
Особое внимание посылкам из Европы
Отдельный контроль установлен за посылками, отправленными из европейских стран. Их доставка осуществляется не напрямую, а через российские города.
Как происходит доставка
Как правило, такие отправления сначала поступают в логистические центры на территории России.
Чаще всего речь идет о Ростове, Белгороде и других городах, которые используются как транзитные пункты.
Там посылку принимает российский почтовый оператор. После этого ее направляют в Луганск уже как внутреннее отправление России.
Именно такие посылки находятся под наиболее пристальным вниманием оккупационных властей.
Напоминаем, что российские оккупационные войска начали массово применять дешевые разведывательные беспилотники, созданные на базе БПЛА "Молния". Сообщается, что такие аппараты используются вместо более дорогих ударных дронов.
Отметим, что российское военное руководство направило на южное направление фронта подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты после успешных действий Вооруженных сил Украины.