КАБы убили двоих детей в Сумах, дроны атаковали Николаев: что известно о ночных ударах

Ночью враг нанес удары по мирным кварталам Сум и Николаева. Среди погибших - дети и пожилые женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Что произошло в Сумах

Ночью российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Погибли двое детей и пожилая женщина.

Девочкам было 5 и 10 лет. Их тела извлекли из-под завалов собственного дома после попадания.

В городе повреждены и разрушены жилые дома, а также нежилые постройки.

Сколько человек пострадало

Еще четверо жителей Сум обратились за медицинской помощью. У них зафиксировали острую реакцию на стресс.

По уточненной информации, по гражданской инфраструктуре города попали шесть управляемых авиабомб. Еще две авиабомбы силы противовоздушной обороны сбили на подлете в населенные пункты.

В городе продолжаются обследование территории и ликвидация последствий атаки.

Атака на Николаев

В ту же ночь россияне атаковали частный сектор Николаева.

В результате удара погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек пострадали.

"Россияне убили 89-летнюю женщину. Мои соболезнования", - написал мэр.

По его словам, существенные повреждения как частных домов, так и многоквартирных зданий.