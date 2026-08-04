КАБы убили двоих детей в Сумах, дроны атаковали Николаев: что известно о ночных ударах
Ночью враг нанес удары по мирным кварталам Сум и Николаева. Среди погибших - дети и пожилые женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Что произошло в Сумах
Ночью российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. Погибли двое детей и пожилая женщина.
Девочкам было 5 и 10 лет. Их тела извлекли из-под завалов собственного дома после попадания.
В городе повреждены и разрушены жилые дома, а также нежилые постройки.
Сколько человек пострадало
Еще четверо жителей Сум обратились за медицинской помощью. У них зафиксировали острую реакцию на стресс.
По уточненной информации, по гражданской инфраструктуре города попали шесть управляемых авиабомб. Еще две авиабомбы силы противовоздушной обороны сбили на подлете в населенные пункты.
В городе продолжаются обследование территории и ликвидация последствий атаки.
Атака на Николаев
В ту же ночь россияне атаковали частный сектор Николаева.
В результате удара погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек пострадали.
"Россияне убили 89-летнюю женщину. Мои соболезнования", - написал мэр.
По его словам, существенные повреждения как частных домов, так и многоквартирных зданий.
Российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам в разных регионах Украины.
Напомним, россияне разрушили отделение Новой почты, уничтожив инфраструктуру, которой ежедневно пользовались тысячи человек.
Как сообщало РБК-Украина, россияне атаковали "Шахедами" порт в Николаевской области, нанеся ущерб портовой инфраструктуре региона.