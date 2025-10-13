ua en ru
Оккупанты ударили по Харькову авиабомбами: начался большой пожар

Харьков, Понедельник 13 октября 2025 22:02
Оккупанты ударили по Харькову авиабомбами: начался большой пожар Иллюстративное фото: Россия атаковала Харьков КАБами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в понедельник, 13 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Враг ударил по Харькову КАБами. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал Терехов.

По его словам, "прилет" был в Слободском районе города.

В свою очередь Синегубов уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала.

Обновлено 22:03

Терехов уточнил, что в Салтовском районе из-за атак начался большой пожар.

Атака на общежитие в Харькове

Напомним, сегодня, 13 октября, оккупанты уже наносили удар по Харькову. Враг атаковал общежитие, в котором, в частности, жили переселенцы из Купянска.

Пострадавших в результате атаки не было, но повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.

Также оккупанты ударили по Харькову 12 октября. Враг целился по Шевченковскому району.

Из-за атаки в двух двухэтажных домах, а также в ряде частных зданий выбило окна.

