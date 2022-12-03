Оккупанты на чемоданах? Готовится ли Россия уйти с ЗАЭС и какой может быть сделка

Российская Федерация может готовиться к выводу своих войск с Запорожской атомной электростанции (АЭС). По крайней мере, об этом свидетельствуют инсайды российских СМИ и намеки главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Войска на выход?

На днях российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ, сообщило о готовности Москвы вывести войска с Запорожской АЭС при определенных условиях. В частности, контроль над оккупированной с начала полномасштабной войны станцией могут передать Украине или МАГАТЭ в обмен на гарантии.

Якобы российские власти надеются выторговать бесперебойный транзит нефти и газа по территории Украины в условиях европейского эмбарго на морские поставки, которое вступит в силу с 5 декабря. По словам собеседников, на сегодня есть готовность к сделке.

"Качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета", - подчеркнул источник "Медузы".

Отметим, по территории Украины идет южная ветка трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. В общей сложности на данный трубопровод сейчас приходится третья часть всех поставок в Европу.

Фото: Россия может выйти с ЗАЭС в обмен на гарантии (GettyImages)

Как заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, на сегодня есть признаки по крайней мере того, что российские военные готовятся покинуть станцию. По его словам, сложилось впечатление, что оккупанты уже на чемоданах и "воруют все, что могут найти".

Тем не менее ситуация на самой АЭС никак не указывает на возможный уход военных и гражданских специалистов. Например, в конце ноября было назначено новое "руководство", а также продолжается строительство линий электропередач в оккупированный Крым, чтобы отключить станцию от украинской энергетической системы.

Официально в Кремле отрицают подготовку к выводу войск.

"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может", - прокомментировал слухи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в теории привязка демилитаризации АЭС к энергетическим гарантиям все равно является позитивным сигналом. В частности, здесь он видит больше выгод для Украины. Поскольку де-факто она находится в состоянии войны с 2014 года и все это время обеспечивала надежный транзит нефти и газа.

"Все это уже было, мы это видели. И если в принципе будет такое условие, то, на мой взгляд, на него можно пойти. Не будем забывать, что есть обязательства перед нашими западными партнерами. Тем более одно из условий, почему Венгрия голосовала за все пакеты санкций против России, - это что она будет некоторое время получать нефть по трубопроводу "Дружба". То есть, это наши обязательства не перед Россией, а перед партнерами", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фактор МАГАТЭ

Роль медиатора в переговорах по ситуации на ЗАЭС остается за Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Его руководитель Рафаэль Мариано Гросси пытается добиться фактической демилитаризации путем создания защитной зоны свободной от вооружений и угрозы обстрелов.

В ноябре он объявил об активизации переговоров. Этому предшествовали обстрелы 20 ноября, в результате которых на территории станции были зафиксированы не менее 12 прилетов. Были повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химически обессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование. Взрывы происходили непосредственно вблизи реакторов, также была обнаружена нерадиоактивная утечка.

По оценке украинской стороны, характер повреждений указывал на то, что противник пытался вывести из строя именно ту инфраструктуру, которая необходима для запуска энергоблоков 5 и 6, чтобы возобновить производство электроэнергии для нужд Украины. В последние недели энергосистема страдает от ракетных ударов по объектам энергетики по всей стране.

В интервью La Reppublica Гросси намекнул, что в вопросе безопасности Запорожской АЭС есть конкретное предложение и достигнут значительный прогресс. По его словам, обе стороны соглашаются с некоторыми принципами, и демилитаризация в любом случае ляжет в основу будущего соглашения.

"Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать благоприятную в военном отношении ситуацию для какой-либо из сторон. Мое обязательство - найти решение как можно скорее. Надеюсь, получится сделать это до конца года", - подчеркнул он и добавил, что за процессом лично следят президенты Украины и России.

При этом Гросси традиционно занимает нейтральную позицию и не обвиняет Россию в обстрелах атомной станции. По его словам, возлагать ответственность - это не его работа, и он не может выступать судьей в данном вопросе. А тем экспертам, которые сейчас находятся на станции, сложно определить, с какой стороны летят снаряды.

Фото: Рафаэль Мариано Гросси хочет добиться сделки до конца года (GettyImages)

Как отмечает Александр Мусиенко, пункт о демилитаризации был предусмотрен еще по итогам сентябрьского визита МАГАТЭ в Энергодар. И сейчас ведутся разговоры о том, как этого добиться. Но в любом случае демилитаризация будет иметь положительные последствия.

"Во-первых, оттуда Россия выведет свою военную технику, выведет военных и, я надеюсь прекратит, обстреливать здания станции, ставя их под угрозу. Во-вторых, из рук России выбивают серьезный козырь ядерного шантажа. В-третьих, для нас Запорожская АЭС очень важна с точки зрения ситуации в энергетике. Очевидно, нам бы не помешало получать в полной мере электроэнергию с крупнейшей в Европе атомной станции. Это помогло бы нам усилить нашу энергетическую безопасность, особенно непростой период ракетного террора", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Что говорят в Украине

Украинская сторона, похоже, немного иначе интерпретирует позицию МАГАТЭ, заявляя, что именно организация хочет вывода военных формирований. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне собирались ультимативно требовать, чтобы МАГАТЭ юридически признало станцию объектом "Росатома", официально завести свою команду и заниматься производственными процессами. Но легитимно на ней могут присутствовать только украинские специалисты.

"Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", - отметил он.

Кроме того, он сомневается в том, что оккупационные силы смогут удержать Запорожскую АЭС. В частности, противнику придется отступить, поскольку его линия обороны постепенно отодвигается к российским границам. И на этот раз крымская история, когда международное сообщество фактически махнуло на оккупацию рукой, не пройдет.

"Россия и фактически и юридически удержать ЗАЭС не сможет. Мы в любом случае будем ее забирать, при этом количество потерь и все негативные репутационные моменты будут ложиться на Россию. Эта страна будет бежать. Это тяжело сделать, но это уже происходит", - добавил Подоляк.

Аналогия с зерновой сделкой

Эксперт Александр Мусиенко полагает, что соглашение о выводе российских войск с территории ЗАЭС может быть похожей на зерновую сделку. То есть Украина будет подписывать свою часть договора с ООН в лице МАГАТЭ и, возможно, Турцией, если она проявит интерес. И касаться оно будет точечных вопросов.

"По аналогии с зерновой сделкой могут быть затронуты исключительно два пункта - демилитаризация ЗАЭС и сохранение российского транзита, точка. Если дальше будут какие-то пункты вноситься, например, привязка к отказу от контрнаступления на юге, я вообще не думаю, что это может стать предметом соглашения. Украинские условия по параметрам перемирия и переговоров с РФ по прекращению войны неоднократно были озвучены, я не думаю, что будут какие-то отступления, тем более в этом документе", - подчеркнул он.

Что касается ультиматума не проводить контрнаступление в Запорожской области, то украинская сторона на него попросту не согласится. Например, зерновая сделка на самом деле не касалась того, что Россия должна прекратить атаки на Одессу или область. Как, собственно, и не помешала Вооруженным силам Украины освободить Херсон.

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Сам факт того, что Россия может пойти на уступки в вопросе Запорожской АЭС, говорит о том, что Украина добивается своих целей. В том числе в отношении продвижения на юг, параллельно избавляясь от рисков ядерного шантажа.

Также не стоит забывать о том, что до полномасштабного вторжения станция давала около 25% всей электроэнергии и возвращение в украинскую энергосистему с большой вероятностью может решить проблемы с ее острым дефицитом.