ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Новина українською →
Воскресенье 27 ноября 2022 14:51
Россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом" Фото: президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (energoatom.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина в интервью ТСН, которое транслировалось в эфире телемарафона.

По его словам, "Энергоатом" за последние недели фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть атомную станцию.

Так, в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно покинуть и предложения о передаче станции под контроль МАГАТЭ.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и ворую все, что могут найти", - сказал Котин.

Однако пока рано говорить о том, что военные уезжают из ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Россия использует обстрелы ЗАЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

Между тем оккупанты не допускают к рабочим местам работников Запорожской АЭС из-за отказа сотрудничать с захватчиками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Энергоатом Запорожская область
NEWS
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины