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У Путина прокомментировали уход оккупантов с Запорожской АЭС

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Россия, Понедельник 28 ноября 2022 12:10
У Путина прокомментировали уход оккупантов с Запорожской АЭС Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле отрицают, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может", - заявил он, прокомментировав недавний тезис президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина о подготовке оккупантов к уходу с ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что российские военные могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что оккупанты не смогут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

В то же время оккупанты не допускают к рабочим местам работников Запорожской АЭС из-за отказа сотрудничать с захватчиками.

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