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Глава МАГАТЭ активизировал переговоры о создании "защитной зоны" вокруг ЗАЭС

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 21:25
Глава МАГАТЭ активизировал переговоры о создании "защитной зоны" вокруг ЗАЭС Фото: Рафаэль Гросси (iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об активизации консультаций для создания "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

По словам главы МАГАТЭ, причиной для ускорения переговорного процесса является возобновление обстрелов территории Запорожской АЭС.

Напомним, вчера, 20 ноября, в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные все утро обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.

Позже в МАГАТЭ рассказали, что взрывы были зафиксированы вблизи реакторов. При этом повреждены здания и оборудование.

Также глава дипломатии ЕС заявил, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС являются "ядерной авантюрой России", которую необходимо прекратить.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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