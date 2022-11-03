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Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу, - Энергоатом

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Энергодар, Четверг 03 ноября 2022 10:10
Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу, - Энергоатом Фото: Запорожская атомная электростанция (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины - очередная попытка захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НАЭК "Энергоатом".

"Вчерашние обстрелы и повреждение двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме", - отметили в компании.

В ближайшее время россияне постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса, подчеркнули в Энергоатоме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Запорожская АЭС полностью обесточена. Из-за обстрелов кафиров повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.

Также раньше мы писали, что Запорожская АЭС отключалась от сети из-за обстрелов 17 октября.

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