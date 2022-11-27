Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС, - Подоляк

Российские военные не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в прямом эфире телеканала FREEДОМ.