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Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС, - Подоляк

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Запорожская область, Воскресенье 27 ноября 2022 22:14
Россияне не смогут удержать Запорожскую АЭС, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные не могут удержать Запорожскую АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

"Военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к границам РФ. Ведь когда Россия захватила Крым и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну ладно", то теперь такая история не пройдет", - сказал Подоляк.

Он отметил, что весь мир на открытом уровне заявляет, что у "Росатома" нет никакой юридической силы над ЗАЭС, эта станция исключительно украинская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по словам президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина, российские военные могут готовиться к выходу из территории Запорожской атомной электростанции.

Также ранее мы писали, что аналитики ISW сообщали, что Россия использует обстрелы ЗАЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

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Запорожская АЭС Ирина Подоляк
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