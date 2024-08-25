Оккупанты ударили по частному сектору под Сумами, есть погибшие

Российские оккупанты вечером 25 августа ударили по частному сектору под Сумами. В результате атаки погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

"На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в администрации.

По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

"Сегодня вечером, 25 августа враг нанес авиационный удар по частному сектору Сумской общины", - сообщили в ОВА.

Напомним, что это не первый удар по Сумской области сегодня. Незадолго до этого удара россияне обстреляли многоэтажку в Свесе.

Вчера оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Сегодня Сумская ОВА сообщила, что в результате вчерашней атаки погиб человек.

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