ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти ударили по приватному сектору під Сумами, є загиблі

Сумська область, Неділя 25 серпня 2024 20:01
UA EN RU
Окупанти ударили по приватному сектору під Сумами, є загиблі Фото: Окупанти ударили по приватному сектору під Сумами (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти ввечері 25 серпня ударили по приватному сектору під Сумами. В результаті атаки загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ввечері, 25 серпня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади", - повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені.

"На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, що це не перший удар по Сумській області за сьогодні. Незадовго до цього удару росіяни обстріляли багатоповерхівку у Свесі.

Вчора окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Сьогодні Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський
Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна