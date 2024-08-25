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Россияне атаковали многоэтажку в Сумской области: есть жертвы и раненые

Сумская область, Воскресенье 25 августа 2024 18:19
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Россияне атаковали многоэтажку в Сумской области: есть жертвы и раненые Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня, 25 августа, в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

"Сегодня днем, 25 августа враг нанес авиаудар по Свеской общине Шосткинского района. Зафиксировано три взрыва, - сообщили в администрации.

В результате атаки врага был поврежден многоквартирный дом.

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что вчера вечером 24 августа местные власти Сумской области сообщили, что кафиры нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. В областном центре были обнаружены обломки вражеской ракеты.

Позже Сумская ОВА уточнила, что было два попадания по частному сектору в городе. В результате вражеской атаки семь человек получили ранения.

Сегодня утром Сумская ОВА сообщила, что в результате вчерашней атаки погиб человек.

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