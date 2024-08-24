Россияне ударили по инфраструктуре Сум: есть пострадавшие

Российские военные сегодня, 24 августа, ракетой атаковали Сумы. В городе обнаружили обломки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию и заявление начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Сегодня, 24 августа враг нанес авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются", - заявили в администрации. Жители города призывали быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Фиксуем обломки сбитой ракеты. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил Дрозденко.