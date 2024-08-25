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Ракетный удар по Сумам на День независимости: стало известно о жертве

Сумы, Воскресенье 25 августа 2024 09:03
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Ракетный удар по Сумам на День независимости: стало известно о жертве Фото: в Сумах в результате атаки есть жертва (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрела города Сумы на День независимости, 24 августа, есть жертва. Оккупанты ударили по частному сектору города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В результате ракетного удара, нанесенного вчера вечером, шесть человек ранены, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщали о семи раненых. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Как отмечает Сумская ОВА, ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов.

Ракетный удар по Сумам

Вечером 24 августа местные власти сообщили, что оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. В областном центре были обнаружены обломки вражеской воздушной цели.

Позже Сумская ОВА уточнила, что было два попадания по частному сектору в городе. В результате вражеской атаки семь человек получили ранения.

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