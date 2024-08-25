Ракетный удар по Сумам на День независимости: стало известно о жертве

В результате обстрела города Сумы на День независимости, 24 августа, есть жертва. Оккупанты ударили по частному сектору города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В результате ракетного удара, нанесенного вчера вечером, шесть человек ранены, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщали о семи раненых. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Как отмечает Сумская ОВА, ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов.