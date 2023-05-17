Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области, - Гуменюк
Российские оккупанты, искусственно повышая уровень воды в Каховском водохранилище, создали для себя минную ловушку на левобережье Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище, они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали", - рассказала Гуменюк.
Она уточнила, что после этого даже в пропагандистских пабликах поднялся большой скандал из-за того, что они оккупанты людей, когда затопили отдельные участки побережья без предупреждения.
По ее словам, теперь враг пытается маневрировать по заминированным участкам при помощи лодок, которые они крадут у местного населения. Также оккупанты пытаются забрать с островов на Днепре все, что им может понадобиться, в том числе боекомплект.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области оккупанты забирают у местных катера. Они уже украли около 100 лодок.
Также мы писали, что 15 мая украинские военные уничтожили четыре беспилотника россиян в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.