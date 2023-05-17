ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области, - Гуменюк

Новина українською →
Среда 17 мая 2023 21:42
Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, искусственно повышая уровень воды в Каховском водохранилище, создали для себя минную ловушку на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище, они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, они сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали", - рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что после этого даже в пропагандистских пабликах поднялся большой скандал из-за того, что они оккупанты людей, когда затопили отдельные участки побережья без предупреждения.

По ее словам, теперь враг пытается маневрировать по заминированным участкам при помощи лодок, которые они крадут у местного населения. Также оккупанты пытаются забрать с островов на Днепре все, что им может понадобиться, в том числе боекомплект.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области оккупанты забирают у местных катера. Они уже украли около 100 лодок.

Также мы писали, что 15 мая украинские военные уничтожили четыре беспилотника россиян в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Сплошная руина. Появились свежие спутниковые снимки Бахмута
Сплошная руина. Появились свежие спутниковые снимки Бахмута
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса