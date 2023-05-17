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Окупанти створили для себе пастку на лівобережжі Херсонської області, - Гуменюк

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Середа 17 травня 2023 21:42
Окупанти створили для себе пастку на лівобережжі Херсонської області, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк, речник Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили собі мінну пастку на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що після цього навіть у пропагандистських пабліках виник великий скандал через те, що окупанти втратили людей, коли затопили окремі ділянки узбережжя без попередження.

За її словами, тепер ворог намагається маневрувати по замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони крадуть у місцевого населення. Також окупанти намагаються забрати з островів на Дніпрі все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсонській області окупанти забирають у місцевих катери. Вони вже вкрали близько 100 човнів.

Також ми писали, що 15 травня українські військові знищили чотири безпілотники росіян у Херсонській області.

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