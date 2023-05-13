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В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ОК "Юг"

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Херсонская область, Суббота 13 мая 2023 21:58
В Херсонской области оккупанты забирают у местных катера, - ОК "Юг" Фото: кафиры отобрали у жителей Херсонской области (t.me/Nazars_look)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные отобрали катера у местных жителей на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"На днях россияне провели катера "официально" и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ", - сообщил Назаров.

Согласно его данным, около 100 лодок было отобрано у местного населения по указанию коллаборанта. Таким образом, по словам спикера, предатель хочет прислужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров в их подразделениях.

Напомним, ранее о том, что россияне отбирают катера местных жителей, сообщали в Центре национального сопротивления.

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