В Херсонской области ВСУ уничтожили четыре российских беспилотника
В понедельник, 15 мая, украинские военные в Херсонской области уничтожили четыре вражеских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.
"15 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
В частности, украинские военные ликвидировали один разведывательный БпЛА "Орлан-10", один разведывательный беспилотник "Суперкам" и еще два ударных БпЛА типа "Ланцет".
Напомним, украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.
Кроме того, украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.
Добавим, что пограничники сбили два беспилотника российских оккупантов с помощью антидронового ружья в Бахмутском районе.
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