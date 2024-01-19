Оккупанты скинули взрывчатку с дрона на аварийную бригаду под Херсоном

Российские оккупанты сегодня, 19 января, при помощи дрона атаковали аварийную бригаду в пригороде Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram .

"В пригороде Херсона на аварийную бригаду КП "Херсонский водоканал" россияне сбросили с дрона взрывчатку", - написал Мрочко.

По его словам, из-за атаки был поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия.

Мрочко уточнил, что предварительно раненых среди членов аварийной бригады нет. Информацию еще уточняют.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты часто обстреливают Херсон и область. Они проводят атаки при помощи авиации и артиллерии.

В результате таких обстрелов в Херсонской области получают ранения и гибнут мирные жители.

В частности, 17 января из-за одного из таких обстрелов в Херсоне ранения получила 66-летняя женщина.

Также вчера, 18 января, часть Херсона осталась без отопления и газа из-за атаки оккупантов.