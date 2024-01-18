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Часть Херсона осталась без газа и отопления в результате обстрела оккупантов

Херсон, Четверг 18 января 2024 15:54
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Часть Херсона осталась без газа и отопления в результате обстрела оккупантов Иллюстративное фото: часть Херсона осталась без газа и отопления в результате обстрела оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате этого в микрорайоне Корабел нарушено газоснабжение и подача отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, из-за вражеских обстрелов в микрорайоне Корабел остановлена работа местной котельной и прекращено газоснабжение.

"Без отопления на этот час остались 56 многоквартирных домов, без газоснабжения - 8 800 квартир", - рассказал Мрочко.

Он уточнил, что специалисты "Херсонгаз" и "Херсоноблэнерго" изучают объем повреждений, чтобы установить сроки ремонта.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Для этого они используют управляемые авиационные бомбы, артиллерию и не только.

Враг целится по гражданской инфраструктуре города. Из-за этого мирные жители часто получают ранения и погибают.

К примеру, вчера, 17 января, в Херсоне были перебои с электроснабжением в результате обстрелов.

Также оккупанты в этот же день ударили по гражданскому автомобилю в Херсоне. Погиб водитель.

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