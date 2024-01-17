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Войска РФ снова обстреляли Херсон: пострадала женщина

Херсон, Среда 17 января 2024 18:21
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Войска РФ снова обстреляли Херсон: пострадала женщина Фото: россияне обстреляли Херсон (t.me dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня, 17 января, снова нанесли удар по Херсону В результате последней атаки ранения получила местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская армия в очередной раз за день ударила по Херсону. Пострадала 66-летняя женщина", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, раненую женщину сразу доставили в медучреждение. По состоянию на сейчас врачи проводят обследование и оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Для этого они чаще всего используют артиллерию и управляемые авиационные бомбы.

В результате постоянных ударов в городе получают ранения и гибнут мирные жители.

Сегодня, россияне также ударили по гражданскому авто в Херсоне, в результате чего погиб водитель

Кроме того, на днях российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области.

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