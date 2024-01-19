Окупанти скинули вибухівку з дрона на аварійну бригаду під Херсоном

Російські окупанти сьогодні, 19 січня, за допомогою дрону атакували аварійну бригаду у передмісті Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram .

"У передмісті Херсона на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" росіяни скинули з дрону вибухівку", - написав Мрочко.

За його словами, через атаку було пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства.

Мрочко уточнив, що попередньо поранених серед членів аварійної бригади немає. Інформацію ще уточнюють.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти часто обстрілюють Херсон та область. Вони проводять атаки за допомогою авіації та артилерії.

Внаслідок таких обстрілів в Херсонській області отримують поранення та гинуть мирні жителі.

Зокрема, 17 січня через один із таких обстрілів у Херсоні поранення отримала 66-річна жінка.

Також учора, 18 січня, частина Херсона залишилася без опалення та газу через атаку окупантів.