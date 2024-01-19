ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти скинули вибухівку з дрона на аварійну бригаду під Херсоном

П'ятниця 19 січня 2024 15:56
UA EN RU
Окупанти скинули вибухівку з дрона на аварійну бригаду під Херсоном Ілюстративне фото: окупанти скинули вибухівку з дрона на аварійну бригаду під Херсоном (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 січня, за допомогою дрону атакували аварійну бригаду у передмісті Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

"У передмісті Херсона на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" росіяни скинули з дрону вибухівку", - написав Мрочко.

За його словами, через атаку було пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства.

Мрочко уточнив, що попередньо поранених серед членів аварійної бригади немає. Інформацію ще уточнюють.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти часто обстрілюють Херсон та область. Вони проводять атаки за допомогою авіації та артилерії.

Внаслідок таких обстрілів в Херсонській області отримують поранення та гинуть мирні жителі.

Зокрема, 17 січня через один із таких обстрілів у Херсоні поранення отримала 66-річна жінка.

Також учора, 18 січня, частина Херсона залишилася без опалення та газу через атаку окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ