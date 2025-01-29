Оккупанты размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области, - АТЕШ

Российские захватчики размещают технику в захваченных домах жителей временно оккупированной части Херсонской области. В частности, бронетехнику, военные грузовики и даже РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Рашисты систематически прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением Женевской конвенции. Но все их действия мы фиксируем и передаем Силам обороны Украины - никому не удастся избежать ответственности!", - отметили партизаны.

Особенно ценные образцы вооружения они пытаются прикрыть маскировочными сетками.

Отмечается, что агенты "АТЕШ" фиксируют, как оккупанты размещают военную технику в захваченных домах жителей Херсонской области. Часто на такое "хранение" загоняется бронетехника, военные грузовики и даже РСЗО.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, в декабре военные сообщали, что ВСУ держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Россияне ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки на этой территории.

К тому же оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

Также сообщалось, что российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

Недавно военные рассказывали, что россияне продолжают попытки закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр.

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